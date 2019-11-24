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24 листопада • оновлено в 22:05
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Три "золота"! Українські гімнасти викликали фурор в Німеччині

Три "золота"! Українські гімнасти викликали фурор в Німеччині
Наші співвітчизники зібрали багатий медальний урожай
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Українські гімнасти здобули три золоті медалі на етапі Кубка світу в Котбусі, Німеччина.

У другий день турніру нагороди вищої проби завоював Олег Верняєв у вправах на коні, Ігор Радівілов в опорному стрибку і Анастасія Бачинська у вільних вправах.

"Срібло" в активі Діані Варінської після фінал виступів на колоді.

Анастасія Бачинська

Анастасія Бачинська

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Ігор Радівілов

Ігор Радівілов

Українські гімнасти здобули три "золота" на Кубку світу в Німеччині
Українські гімнасти здобули три "золота" на Кубку світу в Німеччині
Українські гімнасти здобули три "золота" на Кубку світу в Німеччині
Українські гімнасти здобули три "золота" на Кубку світу в Німеччині
Новини
Юний український легкоатлет справив фурор на ЧС-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв став першим українцем в історії, якому вдалося взяти нагороду в багатоборстві на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що в червні цього року на Європейських іграх Верняєв Олег Верняєв взяв "золото" у вправах на паралельних брусах.

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Автор
Максим Богданов
Тема
спортивна гімнастика
Особи
Анастасiя Бачинська Ігор Радівілов Олег Верняєв Діана Варінська
Місце
Німеччина
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