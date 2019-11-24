Три "золота"! Українські гімнасти викликали фурор в Німеччині

Українські гімнасти здобули три золоті медалі на етапі Кубка світу в Котбусі, Німеччина.

У другий день турніру нагороди вищої проби завоював Олег Верняєв у вправах на коні, Ігор Радівілов в опорному стрибку і Анастасія Бачинська у вільних вправах.

"Срібло" в активі Діані Варінської після фінал виступів на колоді.

Анастасія Бачинська

Олег Верняєв

Ігор Радівілов

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв став першим українцем в історії, якому вдалося взяти нагороду в багатоборстві на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що в червні цього року на Європейських іграх Верняєв Олег Верняєв взяв "золото" у вправах на паралельних брусах.

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