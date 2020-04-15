Три чемпіонські бої: став відомий новий кард UFC 249
В рамках турніру UFC 249, який був перенесений через пандемію коронавірусу і тепер може відбутися 9 травня, планується проведення трьох чемпіонських боїв.
Як повідомляє видання MMA Fighting, головною подією UFC 249 буде поєдинок за тимчасовий пояс в легкій вазі між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гетжі, який замінить Хабіба Нурмагомедова. Другим за значимістю протистоянням турніру має стати бій за чемпіонський титул в найлегшій вазі між Генрі Сехудо і Домініком Крузом, а третім – поєдинок в напівлегкій вазі між Амандою Нуньєс і Фелісією Спенсер.
Повний кард UFC 249 виглядає наступним чином:
Тоні Фергюсон – Джастін Гетжі;
Генрі Сехудо – Домінік Круз;
Аманда Нуньєс – Фелісія Спенсер;
Френсіс Нганну – Жаірзіньо Розенструйк;
Джеремі Стівенс – Келвін Каттара;
Дональд "Ковбой" Серроне – Ентоні Петтіс;
Грег Харді – Йорган де Кастро;
Олексій Олійник – Фабрісіо Вердум;
Карла Еспарза – Мішель Уотерсон;
Жакаре Соуза – Юрая Холл;
Вісенте Луке – Ніко Прайс;
Чарльз Роза – Брайс Мітчелл.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у раніше скасований турнір UFC 249 втрутилися смерті через коронавірус.