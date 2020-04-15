Три чемпіонські бої: став відомий новий кард UFC 249

В рамках турніру UFC 249, який був перенесений через пандемію коронавірусу і тепер може відбутися 9 травня, планується проведення трьох чемпіонських боїв.

Як повідомляє видання MMA Fighting, головною подією UFC 249 буде поєдинок за тимчасовий пояс в легкій вазі між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гетжі, який замінить Хабіба Нурмагомедова. Другим за значимістю протистоянням турніру має стати бій за чемпіонський титул в найлегшій вазі між Генрі Сехудо і Домініком Крузом, а третім – поєдинок в напівлегкій вазі між Амандою Нуньєс і Фелісією Спенсер.

Поєдинок Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі повинен стати головною подією UFC 249 GiveMeSport

Повний кард UFC 249 виглядає наступним чином:

Тоні Фергюсон – Джастін Гетжі;

Генрі Сехудо – Домінік Круз;

Аманда Нуньєс – Фелісія Спенсер;

Френсіс Нганну – Жаірзіньо Розенструйк;

Джеремі Стівенс – Келвін Каттара;

Дональд "Ковбой" Серроне – Ентоні Петтіс;

Грег Харді – Йорган де Кастро;

Олексій Олійник – Фабрісіо Вердум;

Карла Еспарза – Мішель Уотерсон;

Жакаре Соуза – Юрая Холл;

Вісенте Луке – Ніко Прайс;

Чарльз Роза – Брайс Мітчелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у раніше скасований турнір UFC 249 втрутилися смерті через коронавірус.

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