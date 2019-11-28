Тренер збірної України відповів на звинувачення в сексуальному насильстві

Тренер збірної України зі скелелазіння Артур Печій відповів на заяву майстра спорту зі скелелазіння Павла Векла, який звинуватив тренера в сексуальному насильстві.
Артур Печій
Facebook / Артур Печій
"Ця інформація вже є предметом мого звернення в суд. Може, дочекаємося рішення суду, перш ніж кидати голослівні звинувачення", – написав Печій у Facebook.
"Ця інформація відома всім уже багато років, але ви ж залякали хлопчика так, що він і пискнути боявся", – парирували в коментарях нижче.
Нагадаємо, що влітку цього року на засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скелелазіння було включено в олімпійську програму літньої Олімпіади-2024 в Парижі.
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