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29 листопада • оновлено в 10:59
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Тренер збірної України відповів на звинувачення в сексуальному насильстві

4.3т
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Тренер збірної України зі скелелазіння Артур Печій відповів на заяву майстра спорту зі скелелазіння Павла Векла, який звинуватив тренера в сексуальному насильстві.

Артур Печій

Артур Печій

Facebook / Артур Печій

"Ця інформація вже є предметом мого звернення в суд. Може, дочекаємося рішення суду, перш ніж кидати голослівні звинувачення", – написав Печій у Facebook.

"Ця інформація відома всім уже багато років, але ви ж залякали хлопчика так, що він і пискнути боявся", – парирували в коментарях нижче.

Тренер збірної України відповів на звинувачення в сексуальному насильстві

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Нагадаємо, що влітку цього року на засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скелелазіння було включено в олімпійську програму літньої Олімпіади-2024 в Парижі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, індонезійська скалолазка Арьес Сусанта стала зіркою інтернету після вражаючого виступу на чемпіонаті світу в Китаї.

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Автор
Максим Богданов
Тема
скелелазіння
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