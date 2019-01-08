Тренер збірної Росії під час інтерв'ю ''отруїв'' журналіста

Головний тренер жіночої збірної Росії із гандболу Євген Трефілов дав датському журналістові понюхати нашатирного спирту. Від такого подарунка журналіст ледь не впав замертво.

"Так він тоді нюхнув, мало не знепритомнів. А що тут такого? Тепер це замість мельдонію буде вилазити? Смішно ж. Той нюхнув, зрозумів, що це таке. Давайте й іншому дамо. Не треба на це реагувати. Хочуть вони вивести [нас] із себе, щоб їхня команда перемогла – це нормально", – прокоментував пізніше відео Трефілов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії тренер два роки ґвалтував юну спортсменку.

Нещодавно з'явилася інформація, що російській біатлоністці тренер влаштував секс-терор. Після гучного скандалу наставника-педофіла відсторонили від роботи, однак через деякий час відновили на посаді і він продовжив працювати із дітьми.