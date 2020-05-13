Тренер збірної Росії Магомед Аліомаров помер від коронавiрусу

Максим Богданов Інші види спорту 22:13, 13.05.2020 Оновлено: 22:28, 13.05.2020

У Махачкалі раптово помер головний тренер жіночої збірної Росії з вільної боротьби Магомед Аліомаров, повідомляє пресслужба федерації спортивної боротьби Росії.

Магомед Аліомаров

68-річний Аліомаров помер у лікарні, в останні дні він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"На жаль, це сувора дійсність, Магомед Аліомарович Аліомаров помер сьогодні вночі в Дагестані. Так, це коронавірус. Сказати, що це дуже велика втрата для нас, значить нічого не сказати. Магомед Аліомаров був ще молодим чоловіком, і у нього було стільки енергії, стільки планів, стільки надій. Світла пам'ять", – цитує Маміашвіли "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський тренер із боксу і власник відомого тематичного бару в Нью-Йорку Джиммі Гленн помер у віці 89 років через коронавiрус.

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