Тренерка збірної РФ назвала самогубством поїздку до Києва на ЧЄ з гімнастики

Президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) і головна тренерка збірної РФ Ірина Вінер-Усманова пояснила рішення не їхати на чемпіонат Європи, який відбудеться в Києві з 26 по 29 листопада.

В інтерв'ю виданню ТАСС вона заявила, що в жодному разі не буде ризикувати здоров'ям членів команди, і припустила, що турнір взагалі можуть скасувати через ситуацію з коронавірусом.

"Ми не поїдемо на цей турнір за жодних обставин. У такий час ризикувати здоров'ям дітей і своїм ми не будемо, пересадки в кількох аеропортах нам не потрібні. Сьогодні вирішили, що змагання будуть не кваліфікаційними і пройдуть без глядачів. А завтра можуть їх взагалі скасувати, тому що у всіх країнах підвищився рівень епідеміологічної небезпеки. В таких умовах летіти до Києва з пересадками і потім виступати в закритому приміщенні... Я вважаю це самогубним кроком", – поділилася своєю думкою Вінер-Усманова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з художньої гімнастики завоювала сім медалей на етапі Гран-прі, який із 7 по 8 березня проходив у чеському Брно.