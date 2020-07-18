Тренер загиблої в Москві чемпіонки світу розповів про її хворобу

Андрій Хекало, тренер загиблої чемпіонки світу з фігурного катання серед юніорів Катерини Александровської, розповів, що у неї на останньому тренуванні 10 січня був напад епілепсії.

Фігуристку поклали на двотижневе обстеження, за підсумками якого Александровськiй рекомендували припинити професійно займатися спортом.

"Мама злякалася, добре, що вона була вдома. Швидко викликали швидку допомогу, і Катя пролежала два тижні на обстеженні. Після чого я поїхав до лікаря, і лікар мені сказав, що це епілепсія, і навряд чи Каті потрібно професійно займатися спортом. Це (напад) може відбутися в будь-який момент", - цитує Хекало РІА Новини.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня Александровська загинула, випавши з шостого поверху в столиці Росії.

Пізніше став відомий текст передсмертної записки, яку залишила фігуристка. Мати загиблої не впоралася з шоком і була госпіталізована в психіатричну клініку.

Спортсменка народилася в Москві, кілька років прожила в Україні, а потім переїхала до Австралії, де взяла спортивне громадянство цієї країни.