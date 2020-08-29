Тренер російського бійця Ємельяненка помер від COVID-19

Максим Іншаков Інші види спорту 12:52, 29.08.2020 Оновлено: 13:00, 29.08.2020

Особистий тренер російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Федора Емельяненка Володимир Воронов помер в Абакані у віці 55 років від наслідків коронавiрусної інфекції.

Про смерть наставника знаменитий важковаговик Bellator написав у себе в Instagram

"Помер мій тренер Володимир Воронов. З самого дитинства Володимир Михайлович був частиною моєї родини, вимогливим наставником. Він завжди був поруч у важкі й щасливі моменти мого життя. Прошу ваших молитов про новопреставленого Володимира", – написав Ємельяненко.

Федір Ємельяненко написав про смерть тренера
Instagram Федiра Емельяненка

До хвороби у Воронова були проблеми з серцем і тиском. Після інфікування у тренера сильно підскочив рівень цукру в крові. Протягом останнього тижня Володимир Михайлович перебував тиждень в реанімації на апараті ШВЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лікарні Єкатеринбурга від COVID-19 помер один з кращих тренерів Росії з боксу.

Раніше лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-+1925" Антон Худаєв помер від наслідків коронавiрусу.

Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.

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