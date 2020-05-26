Тренера молодіжної збірної Росії та заслуженого тренера РФ зі змішаних єдиноборств Володимира Осія затримали за підозрою в організації вбивства.

Як повідомляє РЕН ТВ, в його московській квартирі пройшов обшук, а обставини затримання залишаються невідомими. Осія є підозрюваним у справі про вбивство.

Володимир Осія Спорт-Експрес

Найвідомішим його вихованцем є Магомед Ісмаїлов, з яким тренер працює вже більше десяти років. Під його керівництвом боєць вигравав перший чемпіонат Росії зі змішаних єдиноборств і чемпіонат світу з бойового самбо в 2012 році.

Нагадаємо, що наступним суперником Ісмаїлова має стати Олександр Ємельяненко, їхній поєдинок, запланований на 3 квітня в Москві, був перенесений через коронавируса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця MMA Джамбулата Балієва затримали за участь у перестрілці.