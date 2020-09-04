Тренер Хабіба анонсував реванш з МакГрегором

Керівництво Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) зробить все можливе для проведення реваншу між російським чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим та ірландською зіркою Конором МакГрегором.

Про це в інтерв'ю Express Sport заявив тренер бійця з РФ Хав'єр Мендес. За його словами, такий поєдинок стане найкасовішим в історії змішаних єдиноборства.

"Конор як і раніше хоче побитися, а у Хабіба є чемпіонський пояс. Якби я був президентом UFC, не дозволив би такому бою не відбутися. Всі як і раніше хочуть побачити цей бій. Якщо він принесе найбільше грошей, це означає, що це найцікавіший бій, який хочуть побачити. Ось чому UFC організує це", – сказав Мендес.

Нагадаємо, бій Конор – Хабіб відбувся у жовтні 2018 року і завершився перемогою росіянина в четвертому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Хабіб Нурмагомедов висловився про інтерес до проведення реваншу з Конором МакГрегором.