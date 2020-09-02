Трамп розкритикував політизацію спорту та закликав поважати США

Президент США Дональд Трамп розкритикував провідні спортивні ліги країни за проведення і підтримку різних політичних акцій.

Особливо від глави держави дісталося Національній баскетбольній асоціації (НБА), яка наприкінці серпня призупинила плей-офф після того, як деякі гравці відмовилися виходити на паркет, протестуючи проти жорстокості поліції та расової несправедливості.

Трамп в Twitter розкритикував спортивні ліги країни.

"Люди втомилися дивитися на занадто політизовану НБА. Рейтинги баскетболу йдуть вниз, і вони не повернуться на колишній рівень. Сподіваюся, у футболі та бейсболі це бачать і розуміють, тому що з ними станеться те ж саме. Встаньте в повний зріст за нашу країну і наш прапор!" – написав Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, багато спортсменів виступають проти расизму в США, встаючи на одне коліно під час виконання національного гімну країни.

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