Трамп епічно осоромився через Супербоул-2020

Президент США Дональд Трамп допустив епічну помилку, коли переплутав два американські штати, вітаючи "Канзас-Сіті Чіфс" з перемогою в Супербоулі-2020.

"Вітаю "Канзас-Сіті Чіфс", які перебували під величезним тиском, з відмінною грою та фантастичним камбеком. Ви з честю представили великий штат Канзас і всю Америку. Наша країна пишається вами", – написав Трамп у себе в Twitter.

Дональд Трамп News18.com

this tweet is shocking. I can not believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E - Matt Oswalt (@MattOswaltVA) February 3, 2020

Проблема в тому, що переможці Супербоула-2020 базуються в однойменному місті в штаті Міссурі, а не в Канзасі. Президент США швидко усвідомив свою помилку і видалив твіт, написавши правильну назва штату, який представляють переможці, проте багато користувачів мережі встигли зафіксувати помилку глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Канзас-Сіті Чіфс" стали переможцями Національної футбольної ліги (НФЛ) вперше за 50 років. У фіналі вони в драматичному поєдинку здолали "Сан-Франциско Форті Найнерс" з рахунком 31:20.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!