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3 лютого • оновлено в 16:15
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Трамп епічно осоромився через Супербоул-2020

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Президент США Дональд Трамп допустив епічну помилку, коли переплутав два американські штати, вітаючи "Канзас-Сіті Чіфс" з перемогою в Супербоулі-2020.

"Вітаю "Канзас-Сіті Чіфс", які перебували під величезним тиском, з відмінною грою та фантастичним камбеком. Ви з честю представили великий штат Канзас і всю Америку. Наша країна пишається вами", – написав Трамп у себе в Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

News18.com

Проблема в тому, що переможці Супербоула-2020 базуються в однойменному місті в штаті Міссурі, а не в Канзасі. Президент США швидко усвідомив свою помилку і видалив твіт, написавши правильну назва штату, який представляють переможці, проте багато користувачів мережі встигли зафіксувати помилку глави держави.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Канзас-Сіті Чіфс" стали переможцями Національної футбольної ліги (НФЛ) вперше за 50 років. У фіналі вони в драматичному поєдинку здолали "Сан-Франциско Форті Найнерс" з рахунком 31:20.

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Тема
американський футбол
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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