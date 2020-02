Трамп епічно осоромився через Супербоул-2020

Президент США Дональд Трамп допустив епічну помилку, коли переплутав два американські штати, вітаючи "Канзас-Сіті Чіфс" з перемогою в Супербоулі-2020.

"Вітаю "Канзас-Сіті Чіфс", які перебували під величезним тиском, з відмінною грою та фантастичним камбеком. Ви з честю представили великий штат Канзас і всю Америку. Наша країна пишається вами", – написав Трамп у себе в Twitter.

this tweet is shocking. I can not believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E