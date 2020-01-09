Трагедія в США: м'яч, що летів зі швидкістю 160 км/год, зробив дворічну дівчинку інвалідом

Дворічна дівчинка отримала важку травму голови під час одного з матчів MLB (Головної ліги бейсболу) в США.

За інформацією The Sun, у дитину потрапив м'яч, який летів зі швидкістю 160 км/год після удару гравця команди "Чикаго Кабс" Елберта Альмори. Дівчинці діагностували перелом черепа, лікарі виявили непоправну шкоду головному мозку. Травма носить постійний характер.

Дворічна дівчинка отримала важку травму під час бейсбольного матчу в США

"У неї судоми, вона приймає ліки, і наслідки травми будуть мучити її все життя", – сказав адвокат сім'ї Річард Мітхофф і додав, що пошкодження можна порівняти з інсультом. Крім судом, травма призвела до втрати чутливості і орієнтації в просторі.

25-річний Альмора був приголомшений тим, що трапилося. "Постійно молюся за цю маленьку дівчинку. Я заціпив, мені нема чого сказати як батькові двох синів", – сказав він журналістам.

Дворічна дівчинка отримала важку травму під час бейсбольного матчу - гравець був ошелешений, що трапилося

Дворічна дівчинка отримала важку травму під час бейсбольного матчу в США

Інцидент стався 27 травня в Техасі. За даними Eurosport, в грудні 2019 року керівництво MLB зобов'язало всі 30 команд використовувати з 2020 року захисну сітку по всьому периметру стадіону.

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