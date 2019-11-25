Трагедія і жах: у Росії розповіли про втечу найкращих спортсменів із країни

Глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус розповів, що багато провідних російських атлетів мають плани змінити громадянство й виступати за інші збірні.

Причиною є ймовірне відсторонення олімпійської збірної Росії від Олімпійських ігор у Токіо і зимової Олімпіади в Пекіні-2022.

Юрій Ганус

"Це справді тенденція. Я з жахом уявляю, що буде, якщо ми пропускаємо Олімпіади. Деякі мої колеги роблять запити нам, у РУСАДА, щодо конкретних спортсменів, за підсумками їхнього тестування й обробки результатів, наводять довідки. Тому що ті, з огляду на все, планують покидати російську юрисдикцію і вивчають ці можливості", – заявив Ганус у інтерв'ю BBC.

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Чиновник назвав цю ситуацію трагедією всього російського спорту.

"Це трагедія. Так ставитися до свого спорту... Це жах, розумієте? Скільки можна знущатися над цими хлопцями, дівчатами, які кладуть свою долю на вівтар спорту?" – додав глава РУСАДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росії загрожує заборона на участь у великих спортивних заходах, як-от Олімпійські ігри-2020 і Євро-2020 з футболу, у зв'язку з виявленими невідповідностями в даних про допінг.

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