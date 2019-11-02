Шанс один на мільйон: бігун помер незвичайною смертю біля фінішу

У міському парку Елк-Сіті, американський штат Канзас, бігун загинув від удару блискавки біля фінішу ультрамарафон, повідомляє видання BBC News.

33-річний Томас Стенлі наближався до фінішної лінії 50-кілометрової дистанції, коли в нього вдарила блискавка. Інші бігуни і організатори змагань надали йому першу допомогу, але він помер від отриманих травм.

У Стенлі залишилися дружина і троє дітей. Ешлі Стенлі отримала медаль від імені чоловіка.

Організатори змагань FlatRock присвятили загиблому пост в соціальних мережах: "Сім'я Томаса каже, що шанси бути убитим блискавкою - один на мільйон, і Томас був з тих, про кого кажуть, що він один на мільйон".

Томас Стенлі з сім'єю Facebook Ешлі Стенлі

Томас Стенлі Facebook Ешлі Стенлі

Томас Стенлі з сім'єю Facebook Ешлі Стенлі

Томас Стенлі з сім'єю Facebook Ешлі Стенлі

Легкоатлет Йозеф Урбан став справжньою зіркою інтернету після свого фінішу під час третього етапу марафону в Кошице (Словаччина). У 31-річного спортсмена з шорт вивалилися геніталії, але він або не помітив цього, або вирішив похвалитися своїм статевим органом.

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