Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Уайт категорично виключив Москву як місце проведення реваншу між Хабібом Нурмагомедовим і Конором Макгрегором.

"Реванш Конор – Хабіб точно не пройде в Москві. Чому? Самі додумайтесь. Цей бій може відбутися на новому стадіоні в Вегасі. Або на стадіоні в Далласі. О2 в Лондоні. Він збере будь-який стадіон. Хабіб проти Конора може зібрати стільки ж трансляцій, скільки ми продали на бій Конор – Флойд. Може бути, навіть поб'є цей рекорд. Я думаю, продажи перевалять за 3 мільйони", – сказав Уайт на пресконференції після бою МакГрегор - Серроне.

Dana White is all about a Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov rematch after # UFC246 : "It's the biggest fight in the sport 's history ." Pic.twitter.com/vuxycdWtIz