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19 січня • оновлено в 10:50
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"Точно не в Москві": UFC навідріз відмовився проводити бій Конор - Хабіб в Росії

"Точно не в Москві": UFC навідріз відмовився проводити бій Конор - Хабіб в Росії
Дейна Уайт зробив офіційну заяву
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Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Уайт категорично виключив Москву як місце проведення реваншу між Хабібом Нурмагомедовим і Конором Макгрегором.

"Реванш Конор – Хабіб точно не пройде в Москві. Чому? Самі додумайтесь. Цей бій може відбутися на новому стадіоні в Вегасі. Або на стадіоні в Далласі. О2 в Лондоні. Він збере будь-який стадіон. Хабіб проти Конора може зібрати стільки ж трансляцій, скільки ми продали на бій Конор – Флойд. Може бути, навіть поб'є цей рекорд. Я думаю, продажи перевалять за 3 мільйони", – сказав Уайт на пресконференції після бою МакГрегор - Серроне.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року, Конор програв Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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Автор
Максим Богданов
Теми
UFC МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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