Тітушко отримав посаду в федерації єдиноборств, але був тут же звільнений

Скандально відомий Вадим Тітушко став віцепрезидентом Української федерації змішаних єдиноборств (UFMMA) в Київській області, але був практично тут же звільнений зі своєї посади.

"Хочемо прокоментувати ситуацію щодо Вадима Тітушка. На сьогоднішній день ця людина не має ніякого відношення до федерації UFMMA. Короткострокове призначення було зроблено на місцевому рівні, і скасовано відразу ж, як тільки це стало відомо керівництву федерації", – написано на сторінці UFMMA в Facebook .

Вадим Тітушко спочатку був призначений на пост віцепрезидента Української федерації змішаних єдиноборств (UFMMA) Facebook "Змішані єдиноборства"

Через деякий час Вадим Тітушко був звільнений з посади віцепрезидента Української федерації змішаних єдиноборств (UFMMA) Facebook Української федерації MMA

Тітушко відомий тим, що від його прізвища був сформований термін "тітушки". Він позначає молодих людей, найчастіше спортсменів, які застосовували фізичну силу, влаштовували бійки та провокації проти учасників антиурядових протестів під час Майдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2013 році Тітушко був затриманий за напад на журналістів під час мітингу опозиції в центрі Києва.

У 2018 році його оголосили в розшук за участь у розбійних нападах у складі організованої групи з метою пограбування. Пізніше з'явилися подробиці цієї справи.