Титулована українська легкоатлетка розповіла, як їй пропонували змінити громадянство

Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка спеціалізується на стрибках у висоту, зізналася, що декілька країн пропонували їй змінити громадянство.

В інтерв'ю на YouTube-каналі ОТДУШИВДУШУ вона розповіла, що таку ж пропозицію отримав і її тренер. Спортсменка відзначила, що їй і в Україні добре.

"Так, і тренеру пропонували, але ми відмовилися. До мене зверталися Білорусь, Німеччина і США. Говорили, що я поїду вчитися, а потім зміню громадянство, і все буде у мене в житті ОК. Навіщо їхати, мені і в Україні добре. У мене до 2027 року контракт із Puma, наприклад, і мені цього вистачає, щоб я нікуди не їздила", – заявила Магучіх.

Відзначимо, що Ярослава стала переможницею юнацьких Олімпійських ігор у 2018 році і срібною призеркою чемпіонату світу в 2019-му. Вона також встановила два світових рекорди зі стрибків у висоту для спортсменів до 20 років – 2,04 м під відкритим небом і 2,02 м в приміщенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Магучіх та її колега Юлія Левченко зробили золотий дубль на шостому етапі Діамантової ліги, який пройшов у Римі в середині вересня.