"Ти відкрила рот, і будеш платити за це": у велоспорті України розгорівся скандал

Європейські ігри 2019 принесли масу яскравих емоцій Україні, коли наші команди в різних видах спорту взяли аж 51 медаль. Не залишився осторонь і велоспорт - "срібло" і "золото" на треках.

Але не минуло й тижня, як все різко змінилося - привітання змінили сварки, критика і навіть погрози. "Будеш смердіти - проженемо", "своїх робочих і секретарок називайте принцесами", "відкрила рот, і тепер будеш платити за це" - лише деякі репліки з перепалки велогонщиці Ганни Соловей, яка виграла "золото" на ЄІ-2019, і президентом федерації Олександром Башенко.

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В першу чергу варто відзначити, що конфлікт почався взагалі не в площині контактів і розмов Башенко та Соловей. Причиною став пост на сторінці Федерації велосипедного спорту України з поздоровленням Соловей з перемогою на ЄІ. Ось тільки саме привітання було адресований не Ганні, а певному С.В.Мухомору - голові Київської міської федерації велоспорту України. А далі лише констатація факту перемоги.

Незабаром Анна Соловей відреагувала на це досить емоційним коментарем, вказуючи, що Мухомор не допомагав їй у підготовці до змагань і взагалі невідомий їй. На що Башенко відповів різкіше. Варто відзначити, що найперші відповіді президента пізніше були видалені з коментарів.

Однак далі конфлікт продовжився з суперечками про контракт: Башенко заявляє, що Соловей порушила пункт контракту про публічне висловлення і понесе за це покарання, на що Ганна відповідає, що ніякого контракту з Башенко і федерацією у неї немає.

"Я готувалася вдома, а у дівчат були гонки в Італії. Я ж туди не планувала їхати, ніяких коштів від федерації не отримувала та інвентарю теж. У нас навіть коліс не вистачає, повинні займати у чоловічої збірної. Я не порушувала жодного пункту контракту, його просто не існує", - розповіді пізніше Соловей Радіо Свобода.

Ганна Соловей noc-ukr.org

Башенко також поспілкувався з Радіо Свобода на тему конфлікту, продовжуючи робити акцент на порушенні умов контракту та стверджуючи, що хотів просто привітати Соловей з перемогою і загострити питання діяльності федерацій.

"По-перше, я її привітав з перемогою. Я дуже добре до неї ставлюся як до спортсменки. Те, що вона у нас примхлива і може захищати свою думку - це і є важливою рисою великих спортсменів. Але друге - у мене було питання до Львівській області. Я привітав голову Київської федерації велосипедного спорту [за яку виступає Соловей]. Але де Анна і де Київська федерація? Вона базується у Львові, тренується там. Нічого Львівська область не робить для цієї спортсменки. Тобто, я так загострив питання, що наші обласні або міські голови не займаються спортсменами", - сказав Башенко.

"У неї є контракт, а це юридично обов'язкове до виконання. У контракті написано, що вона не може публічно висловлюватися без обговорення з федерацією цього питання. Вона порушила цей пункт. Тобто тепер це привід, щоб контракт розірвати. Вона - доросла людина, повинна ж розуміти, що вона робить. Я вважаю, що умови контракту порушені, і її треба виключити зі складу збірної. Якщо вона доведе потім, що може представляти Україну гідно... Я взагалі не розумію, що почалося. Я її привітав".

Олександр Башенко isport.ua

Незважаючи на всі доводи і аргументи Башенко, громадськість в більшості виступила на підтримку Соловей. У тому числі й міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, а також відомий український велогонщик Ярослав Попович.

"Вважаю, що пости Башенко в Facebook виходять за всі рамки - в Європі після таких заяв президенту федерації залишається тільки піти у відставку. Думаю, для тих, хто знайомий зі специфікою роботи Башенко, особливо вечорами, такі перли одкровенням не стали, як і його моральні або людські якості. Але в цей раз він перевершив сам себе. Можливо, щоб впоратися з існуючою проблемою, йому варто звернутися до лікаря", - цитує Поповича sportarena.com.

"Прочитав, що я нібито раніше підтримував Башенко, але це не так. Навпаки, прилітав до Києва, виступав перед велообщественностью, кажучи про те, що нашого виду спорту потрібні зміни".

На сьогоднішній день конфлікт затих, однак поки що невідомо про його наслідки. Чи буде Соловей виключена зі збірної та якось покарана за порушення контракту (якщо такий існує), і чи отримає якісь санкції Башенко за свої висловлювання - цього варто очікувати найближчим часом. В одному зі своїх коментарів в Facebook Башенко заявив, що на той момент знаходився в Мінську, і по поверненню обіцяв взятися за вирішення проблеми.

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