Знаменитий важкоатлет змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко образив відомого ексбійця ММА Олега Тактарова за критичні висловлювання на адресу жителів Чечні.

"Мені тут відео прислали, де Тактаров невтішно відзивається про кавказький народ. Що я можу сказати? Тактаров, ти – повія. Тебе ж зустрічали, годували, пригощали, увагу надавали. Ти ж задоволений звідси поїхав. А те, що у тебе якісь розбіжності з певними особистостями – це не означає, що весь Кавказ поганий. У нас багато хто тебе не любить. Мені ось відкритим текстом говорять і пишуть, що ти – гандон. I я тепер, після цього відео, з ними згоден абсолютно", – сказав Ємельяненко у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ємельяненко заявив, що глава Чечні Рамзан Кадиров зробив для нього більше, ніж старший брат Федір.

Відзначимо, що недавно призер багатьох спортивних турнірів і змагань Тактаров обрушився з критикою на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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