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9 лютого • оновлено в 03:18
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"Ти гвалтівник": російський боєць MMA викликав Ємельяненка на дуель

11.2т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Дмитро Смоляков викликав на бій свого співвітчизника Олександра Емельяненка, заявивши, що готовий "виїхати за місто та розібратися на тому, що є".

"Якщо ніхто з промоутерів не візьметься за організацію бою, пропоную тобі взяти по одному свідкові, виїхати за місто та розібратися на тому, що в руках є. Пропоную або пістолет, або ніж, мр*зь. Хто залишиться – той залишиться", – цитує агентство Чемпіонат Смолякова, який дав інтерв'ю YouTube-каналу "Вісник MMA".

Дмитро Смоляков

Дмитро Смоляков

Спорт-Експрес

Він пояснив свою ненависть до Ємельяненка тим, що той здійснював насилля над багатьма жінками.

"Ти насильник. Не однієї жінки. Їх було багато, це тривало з тих пір, як тебе вигнали з Санкт-Петербурга, гн*да. На тебе кожен день заяви падали, а рятувало тільки те, що ти це робив із сином високопоставленої чиновниці", – додав російський боєць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Смоляков розповів про те, що за два тижні до поєдинку проти пауерліфтера Михайла Кокляєва Олександр Ємельяненко розмахував зброєю в супермаркеті.

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Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Тег
зґвалтування
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Емельянеко- петушара,место ему под шконкой
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