"Ти гвалтівник": російський боєць MMA викликав Ємельяненка на дуель

Російський боєць змішаних єдиноборств Дмитро Смоляков викликав на бій свого співвітчизника Олександра Емельяненка, заявивши, що готовий "виїхати за місто та розібратися на тому, що є".

"Якщо ніхто з промоутерів не візьметься за організацію бою, пропоную тобі взяти по одному свідкові, виїхати за місто та розібратися на тому, що в руках є. Пропоную або пістолет, або ніж, мр*зь. Хто залишиться – той залишиться", – цитує агентство Чемпіонат Смолякова, який дав інтерв'ю YouTube-каналу "Вісник MMA".

Дмитро Смоляков Спорт-Експрес

Він пояснив свою ненависть до Ємельяненка тим, що той здійснював насилля над багатьма жінками.

"Ти насильник. Не однієї жінки. Їх було багато, це тривало з тих пір, як тебе вигнали з Санкт-Петербурга, гн*да. На тебе кожен день заяви падали, а рятувало тільки те, що ти це робив із сином високопоставленої чиновниці", – додав російський боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Смоляков розповів про те, що за два тижні до поєдинку проти пауерліфтера Михайла Кокляєва Олександр Ємельяненко розмахував зброєю в супермаркеті.

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