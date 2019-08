The International 2019: результати, календар, розклад, таблиця

У китайському Шанхаї з 20 по 25 серпня відбудеться фінальна стадія чемпіонату світу з Dota 2 з призовим фондом в 32 мільйони доларів.

У турнірі The International 2019 візьмуть участь 16 команд, які за підсумками групового етапу були розбиті на дві сітки плей-офф – нижню та верхню. При цьому переможці першої стадії змаганні отримали право вибрати першого суперника в іграх навиліт.

Вашій увазі всі результати групового турніру та розклад стадії плей-офф The International 2019.

Результати групового етапу

Перший ігровий день, 15 серпня

4:00 – Team Secret 2:0 Alliance

4:00 – Team Liquid 0:2 Newbee.TI9

4:00 – PSG.LGD 2:0 Chaos

4:00 – TNC Predator 2:0 Keen Gaming

7:30 – Vici Gaming 2:0 Royal Never Give Up

7:30 – Virtus.pro 2:0 Ninjas in Pyjamas

7:10 – Evil Geniuses 0:2 Fnatic

7:30 – OG 1:1 Natus Vincere

10:00 – Team Liquid 2:0 Chaos

10:15 – TNC Predator 0:2 Mineski

10:00 – PSG.LGD 2:0 Keen Gaming

10:15 – Team Secret 2:0 Newbee.TI9

12:10 – Virtus.pro 1:1 Royal Never Give Up

12:10 – OG 2:0 Infamous

13:10 – Evil Geniuses 1:1 Natus Vincere

13:30 – Vici Gaming 2:0 Fnatic

14:20 – Team Secre 2:0 Team Liquid

14:30 – Alliance 1:1 Chaos

16:00 – PSG.LGD 1:1 TNC Predator

16:00 – Keen Gaming 2:0 Mineski

Другий ігровий день, 16 серпня

4:00 – Virtus.pro 0:2 Vici Gaming

4:00 – Evil Geniuses 0:2 OG

4:00 – Ninjas in Pyjamas 1:1 Fnatic

4:00 – Natus Vincere 1:1 Infamous

6:30 – TNC Predator 1:1 Alliance

6:30 – PSG.LGD 1:1 Newbee.TI9

6:30 – Team Secret 2:0 Keen Gaming

6:30 – Team Liquid 1:1 Mineski

9:00 – Evil Geniuses 2:0 Royal Never Give Up

9:00 – Virtus.pro 0:2 Natus Vincere

9:00 – OG 2:0 Ninjas in Pyjamas

9:00 – Vici Gaming 1:1 Infamous

11:30 – Team Liquid 0:2 PSG.LGD

11:30 – Alliance 2:0 Keen Gaming

11:30 – Chaos 0:2 Mineski

11:30 – TNC Predator 1:1 Newbee.TI9

14:00 – Vici Gaming 0:2 Evil Geniuses

14:00 – OG 2:0 Royal Never Give Up

14:00 – Fnatic 0:2 Infamous

14:00 – Ninjas in Pyjamas 0:2 Natus Vincere

Третій ігровий день, 17 серпня

4:00 – Team Secret 1:1 TNC Predator

4:00 – Alliance 1:1 Newbee.TI9

4:00 – Chaos 0:2 Keen Gaming

4:00 – PSG.LGD 2:0 Mineski

6:30 – Virtus.pro 0:2 OG

6:30 – Ninjas in Pyjamas 0:2 Royal Never Give Up

6:30 – Fnatic 2:0 Natus Vincere

6:30 – Evil Geniuses 1:1 Infamous

9:00 – TNC Predator 1:1 Chaos

9:00 – Team Liquid 1:1 Alliance

9:00 – Newbee.TI9 1:1 Keen Gaming

9:00 – Team Secret 1:1 Mineski

11:30 – OG 2:0 Fnatic

11:30 – Royal Never Give Up 2:0 Natus Vincere

11:30 – Vici Gaming 1:1 Ninjas in Pyjamas

11:30 – Virtus.pro 2:0 Infamous

14:00 – Team Secret 0:2 PSG.LGD

14:00 – Team Liquid 2:0 Keen Gaming

14:00 – Newbee.TI9 2:0 Chaos

14:00 – Alliance 1:1 Mineski

Четвертий ігровий день, 18 серпня

4:00 – Virtus.pro 1:1 Evil Geniuses

4:00 – Ninjas in Pyjamas 1:1 Infamous

4:00 – Royal Never Give Up 0:2 Fnatic

4:00 – Vici Gaming 2:0 Natus Vincere

6:30 – Team Liquid 0:2 TNC Predator

6:30 – Team Secret 1:1 Chaos

6:30 – PSG.LGD 1:1 Alliance

6:30 – Newbee.TI9 1:1 Mineski

9:00 – Virtus.pro 2:0 Fnatic

9:00 – Evil Geniuses 2:0 Ninjas in Pyjamas

9:00 – Royal Never Give Up 1:1 Infamous

9:00 – Vici Gaming 1:1 OG

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

Розклад плей-офф

20 серпня, вівторок

5:00 – Церемонія відкриття

6:00 – Верхня сітка. PSG.LGD (Китай) – Virtus.pro (Росія)

8:30 – Верхня сітка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Філіппіни)

10:40 – Нижня сітка. The Alliance (Швеція) – Royal Never Give Up (Китай)

12:30 – Нижня сітка. Fnatic (ЮВ-Азія) – Team Liquid (Європа)

13:30 – Нижня сітка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)

17:10 – Нижня сітка. Mineski (ЮВ-Азія) – Natus Vincere (СНД) \

21 серпня, середа

5:00 – Верхня сітка. OG (Європа) – Newbee (США)

8:00 – Верхня сітка. Team Secret (Європа) – Evil Geniuses (США)

11:00 – Нижня сітка, другий раунд

14:00 – Нижня сітка, другий раунд

22 серпня, четвер

5:00 – Нижня сітка, другий раунд

8:00 – Нижня сітка, другий раунд

13:00 – Верхня сітка, півфінал

16:00 – Верхня сітка, півфінал

23 серпня, п`ятница

5:40 – Нижня сітка, третій раунд

9:00 – Нижня сітка, третій раунд

13:00 – Нижня сітка, четвертий раунд

24 серпня, субота

5:40 – Нижня сітка, четвертий раунд

8:40 – Верхня сітка, фінал

12:40 – Нижня сітка, півфінал

25 серпня, неділя

5:40 – Нижня сітка, фінал

9:00 – Гранд-фінал (до трьох перемог)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет розглядає включення кіберспорту в програму Олімпіади.

