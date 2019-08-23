The International 2019: результати, календар і сітка плей-офф ЧС з Dota 2 23 серпня

На чемпіонаті світу з Dota 2, який в ці дні проходить в китайському Шанхаї, команди наближаються до найголовнішої події турніру – гранд-фіналу The International 2019.
Напередодні визначилися фіналісти верхньої сітки змагань. У битві за путівку у вирішальний матч турніру посперечаються китайська PSG.LGD та європейська OG.
23 серпня розігруються путівки в фінал нижньої сітки змагань. Вашій увазі розклад ігрового дня.
5:40 – Нижня сітка, третій раунд. Royal Never Give Up (Китай) 0:2 Team Liquid (Європа)
9:00 – Нижня сітка, третій раунд. Infamous (Перу) 0:2 Team Secret (Європа)
13:00 – Нижня сітка, четвертий раунд. Evil Geniuses (США) – Team Liquid
Як повідомляв OBOZREVATEL, узбецький геймер відзначився неймовірним досягненням на The Internetional 2019.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Кіберспорт" на сайті "OBOZREVATEL".