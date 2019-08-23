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The International 2019: результати, календар і сітка плей-офф ЧС з Dota 2 23 серпня

1.1т Читати матеріал російською

На чемпіонаті світу з Dota 2, який в ці дні проходить в китайському Шанхаї, команди наближаються до найголовнішої події турніру – гранд-фіналу The International 2019.

Напередодні визначилися фіналісти верхньої сітки змагань. У битві за путівку у вирішальний матч турніру посперечаються китайська PSG.LGD та європейська OG.

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The International 2019: результати, календар, розклад, таблиця

The International 2019: результати, календар і сітка плей-офф ЧС з Dota 2 23 серпня

23 серпня розігруються путівки в фінал нижньої сітки змагань. Вашій увазі розклад ігрового дня.

5:40 – Нижня сітка, третій раунд. Royal Never Give Up (Китай) 0:2 Team Liquid (Європа)

9:00 – Нижня сітка, третій раунд. Infamous (Перу) 0:2 Team Secret (Європа)

13:00 – Нижня сітка, четвертий раунд. Evil Geniuses (США) – Team Liquid

Як повідомляв OBOZREVATEL, узбецький геймер відзначився неймовірним досягненням на The Internetional 2019.

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Тема
Кіберспорт
Місце
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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