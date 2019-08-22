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The International 2019: результати, календар і сітка плей-офф ЧС з Dota 2 22 серпня

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У китайському Шанхаї триває чемпіонат світу з Dota 2The International 2019, призовий фонд якого становить 33 мільйони доларів.

У фінальній частині змагань стартувало 16 учасників, які були розбиті на дві сітки – нижню та верхню.

Напередодні турнір сенсаційно залишила російська команда Virtus.pro, яка несподівано для всіх програла суперникам з Китаю – 0:2.

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The International 2019: результати, календар і сітка плей-офф ЧС з Dota 2 22 серпня

У четвер, 22 серпня, пройдуть чергові битви за потрапляння до вирішальних стадій змагань. Вашій увазі розклад ігрового дня.

5:00 – Нижня сітка. Newbee (США) 1:2 Infamous (Перу)

8:00 – Нижня сітка. Team Secret (Європа) – Mineski (ЮВ-Азія)

13:00 – Верхня сітка, 1/2 фіналу. PSG.LGD (Китай) – Vici Gaming (Китай)

16:00 – Верхня сітка, 1/2 фіналу. OG (Європа) – Evil Geniuses (США)

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний гравець команди Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаєв справив фурор на The International 2019, знищивши п'ятьох суперників.

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Тема
Кіберспорт
Місце
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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