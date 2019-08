The International 2019: гравець в Dota 2 зробив неможливе і звів з розуму коментаторів

Головний в світі турнір по Dota 2, який з 20 по 25 серпня проходить в Китаї, порадував фанатів найяскравішим епізодом.

Провідний гравець команди команди Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаєв (етнічний узбек, який проживає в Ванкувері і представляє Канаду) заслужив захоплення публіки The International 2019, поодинці знищивши п'ятьох персонажів з команди Vici Gaming.

Коментатори, які працювали на трансляції, просто збожеволіли від крутості моменту

Тренер Evil Geniuses Сем BuLba Сосейл також бурхливо відреагував на цей епізод.

Some behind-the-scenes footage from @Phillip_Aram and @BuLbaDotA_ during Game 2 vs Vici.



(You can see the exact moment when Sam knows what's going to happen). #BleedBlue pic.twitter.com/pwKzmYvoCf