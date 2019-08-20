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The International 2019: гравець в Dota 2 зробив неможливе і звів з розуму коментаторів

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Головний в світі турнір по Dota 2, який з 20 по 25 серпня проходить в Китаї, порадував фанатів найяскравішим епізодом.

Провідний гравець команди команди Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаєв (етнічний узбек, який проживає в Ванкувері і представляє Канаду) заслужив захоплення публіки The International 2019, поодинці знищивши п'ятьох персонажів з команди Vici Gaming.

Коментатори, які працювали на трансляції, просто збожеволіли від крутості моменту

Тренер Evil Geniuses Сем BuLba Сосейл також бурхливо відреагував на цей епізод.

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The International 2019: результати, календар, розклад, таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня, стартувала стадія плей-офф чемпіонату світу з Dota 2The International 2019. У матчі-відкритті фінальної стадії змагань російська команда Virtus.pro без шансів програла китайській PSG.LGD – 0:2.

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Тема
Кіберспорт
Тег
DotA 2
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