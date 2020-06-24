Темношкірому гонщику Nascar не підкидали петлю: результати розслідування

Єдиному темношкірому гонщику Nascar Баббі Уолласу не підкидали петлю для шибениці в бокси під час етапу Nascar Cup в Талладезі.

Як повідомляється в Twitter команди Richard Petty Motorsports, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело розслідування і встановило, що предмет ніяк не стосувався ні Уолласа, ні членів гоночної команди. Петля знаходилася в боксах з осені 2019 року і використовувалася для підняття воріт, а те, що темношкірий гонщик і його команда займуть саме цей гараж, ніхто передбачити не міг.

БАББИТ Уолласу НЕ підкидали петлю для шибениці Twitter команди Richard Petty Motorsports

Уоллас почав брати участь в гонках Nascar у 2010 році, ставши наймолодшим переможцем заїзду в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що гонщику, який є єдиним афроамериканцем в Nascar, спеціально підкинули петлю для шибениці.