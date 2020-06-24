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Темношкірому гонщику Nascar не підкидали петлю: результати розслідування

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
1,8 т.
Бабба Уоллас біля гоночного автомобіля

БАББИТ Уолласу НЕ підкидали петлю для шибениці

Єдиному темношкірому гонщику Nascar Баббі Уолласу не підкидали петлю для шибениці в бокси під час етапу Nascar Cup в Талладезі.

Як повідомляється в Twitter команди Richard Petty Motorsports, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело розслідування і встановило, що предмет ніяк не стосувався ні Уолласа, ні членів гоночної команди. Петля знаходилася в боксах з осені 2019 року і використовувалася для підняття воріт, а те, що темношкірий гонщик і його команда займуть саме цей гараж, ніхто передбачити не міг.

БАББИТ Уолласу НЕ підкидали петлю для шибениці

БАББИТ Уолласу НЕ підкидали петлю для шибениці Twitter команди Richard Petty Motorsports

Уоллас почав брати участь в гонках Nascar у 2010 році, ставши наймолодшим переможцем заїзду в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що гонщику, який є єдиним афроамериканцем в Nascar, спеціально підкинули петлю для шибениці.

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