Трикратний чемпіон світу заявив про завершення кар'єри

Триразовий олімпійський призер, австралійський плавець Джеймс Магнуссен оголосив про завершення кар'єри.

"У віці 28 років відчуваю, що міг би виступити ще на одній Олімпіаді, але через високі стандартів, яких я дотримувався протягом багатьох років і власних великих очікувань від себе, думаю, що зараз відповідний момент, щоб піти зі спорту", - цитує Магнуссен Sport24.

Магнуссен вигравав золоті медалі на чемпіонатах світу в Шанхаї та Барселоні.

Джеймс Магнуссен

Крім спортивних досягнень, австралієць увійшов в топ-10 найсексуальніших спортсменів сучасності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Протасов несподівано оголосив про те, що не збирається продовжувати тренерську кар'єру.

Екс-наставник "Дніпра", румунського "Стяуа", мінського "Динамо" вирішив зосередитися на роботі в Федерації футболу України, де Протасов обіймає посаду віце-президента.

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