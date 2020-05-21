Талановита ліва напівсередня гандбольного клубу з Волгограда "Динамо-Сінара" українка Дарина Стаценко перебуває в стадії оформлення російського громадянства.

У квітні уродженці Києва виповнилося сімнадцять. Тепер, згідно з міжнародними регламентами, вона може виступати не тільки за дівочу (U-18), а й за молодіжну (U-20) збірнi.

Сім'я Стаценко handballfast.com

"Даша володіла всіма кидками – з відхиленням корпусу, знизу, збоку, в стрибку, з перекладом. Техніка кидка була у неї поставлена завдяки індивідуальним заняттям. Якщо у неї буде російське громадянство, я стовідсотково візьму в свою команду. Чемпіонат світу U-20 пройде в одні терміни з чемпіонатом Європи у дорослої команди, і я, чесно кажучи, не сподіваюся, що нам віддадуть Олену Михайличенко. Тому в цій ситуації молюся за успішне вирішення питання з паспортом для Даші", – цитує handballfast.com головного тренера молодіжної збірної Росії з гандболу Любов Сідорічеву.

Оскільки Даша неповнолітня, то оформити російське громадянство вона може тільки разом із мамою Інною. У них уже є вид на проживання в Росії, і поданий весь необхідний пакет документації для отримання російських паспортів.

Востаннє Даша з мамою приїжджали в Москву для того, щоб донести в міграційний центр оновлені дані. Зараз уся сім'я в стані очікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній "тимчасовий" чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) українець Станіслав Каштанов, який виступає у другій середній вазі, отримав російське громадянство.

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