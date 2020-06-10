Тактаров висловився про смертельну ДТП за участю Єфремова

Максим Богданов Інші види спорту 22:04, 10.06.2020 Оновлено: 22:40, 10.06.2020

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров висловився про влаштовану актором Михайлом Єфремовим смертельну ДТП у Москві.

Олег Тактаров
prdisk.ru

Перший в історії РФ чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), який "поховав" Олександра Ємельяненка, зазначив, що йому важко підібрати інші слова, крім скорботи і співчуття родині потерпілого.

"Михайлу тепер добре вилікують печінку; мізками, може, збереться. У нього були не ті друзі останнім часом, не те оточення, десь режисери потурали", – написав Тактаров у себе в Instagram.

Він додав, що тверезим актор знімається блискуче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталася в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю Єфремова, назвавши його покидьком і вбивцею.

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв також висловився про ДТП.

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