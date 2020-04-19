Тактаров назвав Соловйова "убогою істотою, що знайшов мерзенну роботу"

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) і призер багатьох спортивних турнірів і змагань Олег Тактаров обрушився з критикою на російського попагандиста Володимира Соловйова.

Соловйов і Тактаров

"Убога істота, яке знайшла мерзенну роботу. Можливо, йому треба велику сім'ю годувати, не знаю. Намагаюся не ставити себе на місце інших людей. Мені його шкода, не відчуваю до нього ненависті, як це роблять деякі молоді люди", - цитує Тактарова Чемпіонат.com.

Тактаров відомий за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). Він ставав переможцем шостого турніру організації, здолавши у фіналі американця Тенка Еббота. Росіянину також вдалося побудувати акторську кар'єру в США. На його рахунку ролі в таких фільмах, як "15 хвилин слави" і "Хижаки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію російського коментатора, назвавши його хворою людиною.

Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.