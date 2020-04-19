Головна Новини
19 квітня • оновлено в 23:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Тактаров назвав Соловйова "убогою істотою, що знайшов мерзенну роботу"

1.1т
Читати матеріал російською

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) і призер багатьох спортивних турнірів і змагань Олег Тактаров обрушився з критикою на російського попагандиста Володимира Соловйова.

Соловйов і Тактаров

Соловйов і Тактаров

"Убога істота, яке знайшла мерзенну роботу. Можливо, йому треба велику сім'ю годувати, не знаю. Намагаюся не ставити себе на місце інших людей. Мені його шкода, не відчуваю до нього ненависті, як це роблять деякі молоді люди", - цитує Тактарова Чемпіонат.com.

Тактаров відомий за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). Він ставав переможцем шостого турніру організації, здолавши у фіналі американця Тенка Еббота. Росіянину також вдалося побудувати акторську кар'єру в США. На його рахунку ролі в таких фільмах, як "15 хвилин слави" і "Хижаки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію російського коментатора, назвавши його хворою людиною.

Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

  • У світі захворіли майже 2,4 мільйони осіб, загинули – понад 164 тисячі.

  • У лабораторії Уханя зберігали коронавірус у зламаному холодильнику: спливли фото.

  • Вчені пообіцяли до вересня мільйони доз вакцини від COVID-19.

  • Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку