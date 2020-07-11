Таксист, який в'їхав в людей, переміг співробітника Росгвардіі в кулачному бою

Анарбек Чингиз з Киргизії, який під час чемпіонату світу з футболу-2018 в'їхав у групу уболівальників з Мексики, став бійцем професійної ліги з кулачних боїв – Hardcore Fighting Championship.

В рамках першого турніру ліги Чингиз зустрівся з 27-річним співробітником Росгвардіі Ринатом Надровим. Поєдинок тривав усі три раунди, за підсумками яких судді зафіксували перемогу Чингиза. У третій двохвилинці киргиз відправив суперника в нокдаун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США на вечорі боксу промоутерської компанії Top Rank в поєдинку між американцями Пітером Кортесом і Корі Чемпіоном стався курйозний момент – боксери одночасно відправили один одного в нокдаун.