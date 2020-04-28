"Так само з Донбасом": Ємельяненко викрив "Росію 1"

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко виклав у себе в Instagram ролик, в якому журналісти каналу "Росія 1" розкладали паперові літачки, якi були нібито випущені з вікон петербурзькими студентами, що знаходяться на карантині.

"Ось так працює ТВ!" - обурено підписав відео Ємельяненко, отримавши безліч схвальних коментарів.

"Телевізор це зомбі ящик", "Так все працює в цій країні", "Це смітник", "Козли", "І це потім на федеральному каналі", "Ганба..", "І так само з Донбасом" - пишуть користувачі .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко жорстко наїхав на російського бійця Олега Тактарова через його слова на адресу жителів Чечні, а потім заявив, що він не зробив жодного внеску в розвиток змішаних єдиноборств в Росії.

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