"Так буде завжди!" Різатдінова категорично відповіла на питання, чий Крим

Знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що до цього часу не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

Уродженка Сімферополя, яка після подій 2014 року перебралася до Києва, назвала цей момент переломним для своєї сім'ї.

"Я дуже добре пам'ятаю цей рік. Це був рік підготовки до Олімпіади. Наш зал був у центрі Києва і ми бачили через вікна, як збирається Майдан, як люди збираються на мітинги. Ми ще не розуміли, що відбувається. Для мене Крим – це Україна. Так буде завжди. Для нашої родини – це переломний момент. Нам складно прийняти всю цю ситуацію", – сказала спортсменка в інтерв'ю "Українській правді".

Вона також зазначила, що того року не могла нормально тренуватися й виступати на міжнародних турнірах. "Мої батьки були на той час у Криму. Я пам'ятаю, коли був "референдум", я програла всі можливі медалі на Кубку світу. Мої думки були не на змаганнях, а з батьками. Я пам'ятаю, як я страждала, і продовжую страждати", – додала Різатдінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Різатдінова відверто розповіла про труднощі підготовки гімнасток в Україні, зауваживши малу кількість залів.

Нагадаємо, гімнастка раніше була одружена з одіозним екснардепом Олександром Онищенком, від якого в листопаді 2017 року народила сина. Пара розлучилася через рік після народження дитини.

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