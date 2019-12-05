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5 грудня • оновлено в 11:35
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"Так буде завжди!" Різатдінова категорично відповіла на питання, чий Крим

5.3т
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Знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що до цього часу не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

Уродженка Сімферополя, яка після подій 2014 року перебралася до Києва, назвала цей момент переломним для своєї сім'ї.

"Я дуже добре пам'ятаю цей рік. Це був рік підготовки до Олімпіади. Наш зал був у центрі Києва і ми бачили через вікна, як збирається Майдан, як люди збираються на мітинги. Ми ще не розуміли, що відбувається. Для мене Крим – це Україна. Так буде завжди. Для нашої родини – це переломний момент. Нам складно прийняти всю цю ситуацію", – сказала спортсменка в інтерв'ю "Українській правді".

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Вона також зазначила, що того року не могла нормально тренуватися й виступати на міжнародних турнірах. "Мої батьки були на той час у Криму. Я пам'ятаю, коли був "референдум", я програла всі можливі медалі на Кубку світу. Мої думки були не на змаганнях, а з батьками. Я пам'ятаю, як я страждала, і продовжую страждати", – додала Різатдінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Різатдінова відверто розповіла про труднощі підготовки гімнасток в Україні, зауваживши малу кількість залів.

Нагадаємо, гімнастка раніше була одружена з одіозним екснардепом Олександром Онищенком, від якого в листопаді 2017 року народила сина. Пара розлучилася через рік після народження дитини.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Анексія Криму художня гімнастика
Особа
Ганна Різатдінова
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Так всегда НЕ БУДЕТ. Украина по любому выбьет кaцaпьe из Крыма. И все кaцaпcкoe дepьмo тоже
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Нож Всвину
Нож Всвину
Levitsky Valery, заводи диван и в атаку!
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Я помню, когда был "референдум" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Журналисты" Обоза, референдум это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам. Как подтвердили опросы западных социологических институтов, нет никаких поводов сомневаться в желании значительного большинства жителей Крыма выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Петр Апраксин, б дло, референдумы не проводятся под дулами автоматов!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так будет всегда! Дворник Иван Петрович из Нового Уренгоя категорично заявил, что Крым это Россия!
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Нож Всвину
Нож Всвину
Захаров Дмитрий, у тебя есть основания ему не верить?
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