Тайсон влаштував масову бійку на вечорі реслінгу

Легендарний боксер Майк Тайсон прийшов на шоу All Elite Wrestling разом із бійцями MMA, зокрема з Генрі Сехудо, Вітором Белфортом і Рашадом Евансом, і зустрівся віч-на-віч із зіркою WWE Крісом Джеріко.

Коли він піднявся на ринг, реслер присоромив Тайсона за те, що він побоявся прийти сам, і закликав легенду боксу попросити вибачення за нокаут, у який він відправив Джеріко в 2010 році під час одного з реслерських шоу. Майк не бажав слухати зірку WWE, провокуючи його на агресію. Він розірвав на собі футболку й відштовхнув реслера, після чого почалася масова бійка.

Майк Тайсон і Кріс Джеріко

MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL 😳



(via @AEWonTNT ) pic.twitter.com/6OuNKfkqAR - B / R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020

Нагадаємо, що нещодавно 53-річний Тайсон оголосив про повернення в бокс. Поки невідомо, в якому форматі відбудеться його перший поєдинок, але чутки пов'язують його з багатьма відомими бійцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов запропонував Майку побитися з Олександром Омельяненком.

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