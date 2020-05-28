Тайсон влаштував масову бійку на вечорі реслінгу

Легендарний боксер Майк Тайсон прийшов на шоу All Elite Wrestling разом із бійцями MMA, зокрема з Генрі Сехудо, Вітором Белфортом і Рашадом Евансом, і зустрівся віч-на-віч із зіркою WWE Крісом Джеріко.
Коли він піднявся на ринг, реслер присоромив Тайсона за те, що він побоявся прийти сам, і закликав легенду боксу попросити вибачення за нокаут, у який він відправив Джеріко в 2010 році під час одного з реслерських шоу. Майк не бажав слухати зірку WWE, провокуючи його на агресію. Він розірвав на собі футболку й відштовхнув реслера, після чого почалася масова бійка.
Майк Тайсон і Кріс Джеріко
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL 😳- B / R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT ) pic.twitter.com/6OuNKfkqAR
Нагадаємо, що нещодавно 53-річний Тайсон оголосив про повернення в бокс. Поки невідомо, в якому форматі відбудеться його перший поєдинок, але чутки пов'язують його з багатьма відомими бійцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов запропонував Майку побитися з Олександром Омельяненком.
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