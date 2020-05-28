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28 травня • оновлено в 13:37
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Тайсон влаштував масову бійку на вечорі реслінгу

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Легендарний боксер Майк Тайсон прийшов на шоу All Elite Wrestling разом із бійцями MMA, зокрема з Генрі Сехудо, Вітором Белфортом і Рашадом Евансом, і зустрівся віч-на-віч із зіркою WWE Крісом Джеріко.

Коли він піднявся на ринг, реслер присоромив Тайсона за те, що він побоявся прийти сам, і закликав легенду боксу попросити вибачення за нокаут, у який він відправив Джеріко в 2010 році під час одного з реслерських шоу. Майк не бажав слухати зірку WWE, провокуючи його на агресію. Він розірвав на собі футболку й відштовхнув реслера, після чого почалася масова бійка.

Майк Тайсон і Кріс Джеріко

Майк Тайсон і Кріс Джеріко

Нагадаємо, що нещодавно 53-річний Тайсон оголосив про повернення в бокс. Поки невідомо, в якому форматі відбудеться його перший поєдинок, але чутки пов'язують його з багатьма відомими бійцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов запропонував Майку побитися з Олександром Омельяненком.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
рестлінг
Особа
Майк Тайсон
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