Тайсон Ф'юрі важким нокаутом дебютував у рестлінгу

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) провів свій перший поєдинок у рестлінгу.

"Лінійний чемпіон" нокаутував Брона Строумена на турнірі WWE під назвою Crown Jewel, який 31 жовтня відбувся у Саудівській Аравії.

Ф'юрі скинув свого суперника з рингу ударом по голові. Строумен не зміг за 10 секунд піднятися назад у ринг, після чого суддя зарахував перемогу Тайсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі принизливо відгукнувся про шанси українця Олександра Усика перемогти його в бою.

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