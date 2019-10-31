Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 23:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Тайсон Ф'юрі важким нокаутом дебютував у рестлінгу

2.4т Читати матеріал російською

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) провів свій перший поєдинок у рестлінгу.

"Лінійний чемпіон" нокаутував Брона Строумена на турнірі WWE під назвою Crown Jewel, який 31 жовтня відбувся у Саудівській Аравії.

Ф'юрі скинув свого суперника з рингу ударом по голові. Строумен не зміг за 10 секунд піднятися назад у ринг, після чого суддя зарахував перемогу Тайсона.

Новини
Знаменита рестлерка втратила труси під час бою - фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі принизливо відгукнувся про шанси українця Олександра Усика перемогти його в бою.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "рестлінг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
рестлінг
Особа
Тайсон Ф'юрі
Місце
Саудівська Аравія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel