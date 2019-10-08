Тайсон Ф'юрі влаштував грандіозну бійку на шоу, уклавши 10 осіб - опубліковано відео

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі на WWE Monday Night Raw побився з рестлером Броном Строуменом.

Під час дуелі поглядів Ф'юрі штовхнув Строумена, після чого почалася бійка. Її розтягували охоронці та інші рестлери.

В якийсь момент британський боксер вирубав десяток людей, які стримували його, і дістався до американця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні цього року ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі отримав двомісячне медичне відсторонення через травму, отриману в бою проти Отто Валліна.

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