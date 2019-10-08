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9 жовтня • оновлено в 05:17
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Тайсон Ф'юрі влаштував грандіозну бійку на шоу, уклавши 10 осіб - опубліковано відео

7.3т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі на WWE Monday Night Raw побився з рестлером Броном Строуменом.

Під час дуелі поглядів Ф'юрі штовхнув Строумена, після чого почалася бійка. Її розтягували охоронці та інші рестлери.

В якийсь момент британський боксер вирубав десяток людей, які стримували його, і дістався до американця.

Новини
"Зійде в катастрофу": Ф'юрі зробив сенсаційне зізнання про бій із Кличком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні цього року ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі отримав двомісячне медичне відсторонення через травму, отриману в бою проти Отто Валліна.

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Читайте всі новини по темі "рестлінг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
рестлінг
Особа
Тайсон Ф'юрі
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это из разряда : "Держите меня семеро" или "Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! - Гражданин, гражданин! - Не трогайте меня! - Здесь не ночной бар... - Что я с ним сделаю! - Вы не знаете, это море крови! Сейчас будет убийство!"( Паниковский)
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Клоун и есть клоун.
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Livesey David
Livesey David
В Свинарнии это называется дракой, ахахах.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Livesey David, а в Козляндии...??? драка за путинский х"уй...??? победитель сосет сколько хочет, остальные по графику...
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