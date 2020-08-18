Тайський боєць нокаутував суперника ударом ногою в голову: відео моменту

На турнірі з тайського боксу в Бангкоку місцевий боєць на прізвисько Дараек відправив у нокаут свого ірландського візаві Науріса Бартоску.

Поєдинок закінчився вже в першому раунді за 1:18 до його закінчення. Таєць активно працював ногами і провів декілька красивих атак в акробатичному стилі, перш ніж достроково завершити бій.

Дараек - Науріс Бартоска toquoc.vn

Дараек високо підстрибнув і завдав супернику нищівного удару ногою в голову, після якого Бартоска впав на канвас і не вставав до закінчення зворотного відліку рефері. На щастя, все обійшлося, й ірландець досить швидко зміг піднятися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боєць UFC американець Шон О'Меллі зазнав сенсаційної поразки нокаутом в першому раунді.