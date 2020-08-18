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Тайський боєць нокаутував суперника ударом ногою в голову: відео моменту

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
2,8 т.
Дараек - Науріс Бартоска

Тайський боєць Дараек (на фото зліва) нокаутував Науріса Бартоску ударом ногою в голову. Instagram Дараека

На турнірі з тайського боксу в Бангкоку місцевий боєць на прізвисько Дараек відправив у нокаут свого ірландського візаві Науріса Бартоску.

Поєдинок закінчився вже в першому раунді за 1:18 до його закінчення. Таєць активно працював ногами і провів декілька красивих атак в акробатичному стилі, перш ніж достроково завершити бій.

Дараек - Науріс Бартоска

Дараек - Науріс Бартоска toquoc.vn

Дараек високо підстрибнув і завдав супернику нищівного удару ногою в голову, після якого Бартоска впав на канвас і не вставав до закінчення зворотного відліку рефері. На щастя, все обійшлося, й ірландець досить швидко зміг піднятися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боєць UFC американець Шон О'Меллі зазнав сенсаційної поразки нокаутом в першому раунді.

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ТаїландБангкокMMA
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