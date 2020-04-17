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17 квітня • оновлено в 23:10
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Сyber Суперліга Парі-Матч: таблиця на 17 квітня

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Учасники кіберчемпіонату України серед професіональних баскетболістів Сyber Суперліги Парі-Матч зіграли стартові поєдинки.

У групі А другий поєдинок через технічні причини перенесено на 18 квітня. То ж Ігор Бояркін та Олександр Липовий зіграють о 13:00.

У групі В два поєдинки зіграв Іссуф Санон: поразка та перемога. Остаточно все вирішить поєдинок між Андрієм Кожем’якіним та Романом Новіковим.

У групі С визначилися чвертьфіналісти. Це Олександр Антипов та В’ячеслав Петров, які обіграли Артема Пустового.

Нарешті в групі D вирішальним буде заключний поєдинок Максим Закурдаєв – Олександр Кобець.

Сyber Суперліга Парі-Матч: таблиця на 17 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оприлюднила схему розіграшу кіберчемпіонату Суперліги.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Суперліга Кіберспорт
Тег
Федерація баскетболу України
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