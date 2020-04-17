Сyber Суперліга Парі-Матч: результати 17 квітня

17 квітня учасники кібер чемпіонату України серед професіональних баскетболістів Сyber Суперліги Парі-Матч зіграли стартові поєдинки.

Спортсмени змагаються в NBA2K20. У групі А в першому поєдинку дня Вадим Прокопенко переміг своїм "Брукліном" "Бостон" Олександра Липового – 69:58.

Олександр Липовий ("Бостон") – Вадим Прокопенко ("Бруклін") – 58:69 (15:12, 17:11, 12:21, 14:25).

Липовий досить вдало почав поєдинок, стримав тиск суперника до середини матчу, однак Прокопенко впевнено перехопив хід гри в другій половині, довівши підсумкову перевагу до найбільшої за весь ігровий час.

У першому поєдинку групи В "Даллас" Андрія Кожем’якіна переміг "Маямі" Іссуфа Санона – 51:34.

Іссуф Санон ("Майамі") – Андрій Кожем’якін ("Даллас") – 34:51 (8:16, 5:10, 8:7, 13:18).

Перший поєдинок групи С видався найзапеклішим з початку ігрового дня. "Лейкерс" В'ячеслава Петрова на останніх секундах вирвали перемогу в "Денвера" Артема Пустового. З початку зустрічі Пустовому вдалося захопити незначну перевагу. У другій половині Петров вирівняв боротьбу, а вирішилося все лише в заклчних атаках.

Артем Пустовий ("Денвер Наггетс") – В’ячеслав Петров ("Лейкерс") – 57:61 (10:8, 17:10, 16:21, 14:22).

Роман Новіков ("Новий Орлеан") – Іссуф Санон ("Майамі") – 44:49

У другому матчі групи С другої поразки зазнав Артем Пустовий. Його "Денвер" поступився "Філадельфії" Олександра Антипова.

Олександр Антипов ("Філадельфія") – Артем Пустовий ("Денвер") – 60:48 (8:13, 20:10, 19:13, 13:12)

У стартовому поєдинку групи D Максим Закурдаєв зі своїм "Голден Стейт" не дозволив Юрію Кондракову з "Ютою" вирівняти гру в другій половині. Відтак перша перемога Закурдаєва.

Максим Закурдаєв ("Голден Стейт") – Юрій Кондраков ("Юта") – 64:57 (12:7, 18:11, 13:20, 21:19)

У заключному матчі дня також у групі D Юрій Кондраков переграв Олександра Кобця.

Юрій Кондраков ("Юта") – Олександр Кобець ("Мілуокі") – 90:79 (23:15, 20:16, 26:24, 21:24)

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив рівень кіберчемпіонату Суперліги.

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