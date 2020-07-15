Світовий рекордсмен серед юнаків відмовився виступати за збірну Росії

Російський легкоатлет Матвій Волков, який є одним з найбільш перспективних стрибунів з жердиною в світі, прийняв рішення виступати за збірну Білорусі.

"Нами було прийнято рішення переїхати в союзну державу – Білорусь. Мова про зміну нашого громадянства не йде, мова йде про отримання дозволу на проживання, яке дає право виступати за легкоатлетичну федерацію Білорусі, і він отримає право виступати на міжнародних змаганнях", – цитує слова батька і тренера легкоатлета Костянтина видання ТАСС.

Причиною такого рішення стала безстрокова заборона на виступ російських спортсменів навіть під нейтральним прапором після того, як Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не виплатила штраф у розмірі 5 мільйонів доларів організації World Athletics.

Відзначимо, що 16-річний Волков встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною у своїй віковій категорії, підкоривши позначку в 5,5 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене заявила про готовність змінити громадянство.