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Світовий рекордсмен серед юнаків відмовився виступати за збірну Росії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
3,7 т.
Російський легкоатлет Матвій Волков вирішив виступати за збірну Білорусі

Російський легкоатлет Матвій Волков вирішив виступати за збірну Білорусі (Джерело фото - bookmaker-ratings.com.ua).

Російський легкоатлет Матвій Волков, який є одним з найбільш перспективних стрибунів з жердиною в світі, прийняв рішення виступати за збірну Білорусі.

"Нами було прийнято рішення переїхати в союзну державу – Білорусь. Мова про зміну нашого громадянства не йде, мова йде про отримання дозволу на проживання, яке дає право виступати за легкоатлетичну федерацію Білорусі, і він отримає право виступати на міжнародних змаганнях", – цитує слова батька і тренера легкоатлета Костянтина видання ТАСС.

Причиною такого рішення стала безстрокова заборона на виступ російських спортсменів навіть під нейтральним прапором після того, як Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не виплатила штраф у розмірі 5 мільйонів доларів організації World Athletics.

Відзначимо, що 16-річний Волков встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною у своїй віковій категорії, підкоривши позначку в 5,5 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене заявила про готовність змінити громадянство.

легка атлетика
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