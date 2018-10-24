МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Світ ''кинув'' атлетів з Росії

5.5тЧитати матеріал російською

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) оголосила список номінантів на звання кращого легкоатлета року. Серед спортсменів не виявилося жодного представника з Росії.

У десятку претендентів на звання кращого легкоатлета року за версією ІААФ увійшли кенійські бігуни Тімоті Черуті, Еліуд Кіпчоґе та Еммануель Корір, американці Крістіан Коулман і Ноа Лайлз, стрибун із жердиною зі Швеції Арман Дюплантіс, південноафриканський стрибун у довжину Луво Маньонга, а також французький багатоборець Кевін Маєр, новозеландець Томас Волш і бігун з Катару Абдеррахман Самба.

Переможець буде обраний за підсумками трьох етапів голосування. На першому проголосують члени ради федерації, потім на виборах виступлять асоціації-члени ІААФ, а в останню чергу в соціальних мережах у голосуванні візьмуть участь вболівальники.

Володарі нагород будуть оголошені 4 грудня на спеціальній церемонії нагородження, яка відбудеться в Монако.

Новини
''Дивляться на попу'': українська легкоатлетка вразила фанатів пікантним фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що легкоатлетка, яка стiкала кров'ю, виграла чемпіонат Європи.

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
5
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Мир так же кинул атлетов из Великобритании, еще Мир кинул атлетов из Испании, также Мир кинул атлетов из Германии, а еще Мир кинул атлетов из Китая, потом Мир кинул атлетов из Кореи, затем Мир кинул атлетов из Израиля, тот же Мир кинул атлетов из Австралии, а еще Мир кинул атлетов из Италии, Мир кинул атлетов из Канады, он же кинул атлетов из Кубы и еще более сотни стран, но долбоголовые существа из Укроебанария почему то заметили только "кидок" атлетов из России.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Россию мир "кинул".О существовании Окраины мира никто даже не догадался.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
pompadur marselina
pompadur marselina
Если бы России не было, ее стоило бы придумать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги