Світ ''кинув'' атлетів з Росії

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) оголосила список номінантів на звання кращого легкоатлета року. Серед спортсменів не виявилося жодного представника з Росії.

У десятку претендентів на звання кращого легкоатлета року за версією ІААФ увійшли кенійські бігуни Тімоті Черуті, Еліуд Кіпчоґе та Еммануель Корір, американці Крістіан Коулман і Ноа Лайлз, стрибун із жердиною зі Швеції Арман Дюплантіс, південноафриканський стрибун у довжину Луво Маньонга, а також французький багатоборець Кевін Маєр, новозеландець Томас Волш і бігун з Катару Абдеррахман Самба.

Переможець буде обраний за підсумками трьох етапів голосування. На першому проголосують члени ради федерації, потім на виборах виступлять асоціації-члени ІААФ, а в останню чергу в соціальних мережах у голосуванні візьмуть участь вболівальники.

Володарі нагород будуть оголошені 4 грудня на спеціальній церемонії нагородження, яка відбудеться в Монако.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що легкоатлетка, яка стiкала кров'ю, виграла чемпіонат Європи.