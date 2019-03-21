"Свиняча морда": главу боксу Росії загнобили в мережі за хамський вчинок

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлев наїхав на президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейну Уайта.

"У боксі боксують справжні чоловіки, інтелігенти. А що в UFC? Хамство і приниження. Повна бидлятина. У бою Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора було приниження батьків і все інше, на цьому і дурень може заробляти гроші. UFC згадають тільки скандалами. Я вдячний Хабібу, що він показав все на рингу, справою довів, хто він такий. Дейну Уайта я б назвав одним словом – нікчемність", – заявив Кремлев.

Умар Кремлев ФБР

Таке хамство на адресу американця викликало бурхливе обурення у користувачів мережі.

"Нікчемність – це Умар Кремлев. Свиняча морда яка змінила прізвище для просування по службі (раніше була Лутфуллоєв. – прим. Ред.), Висмоктує бюджетні бабки. Якийсь ган*он об*ирає топ-менеджера, який із організації яка до кінця 90-х прийшла в занепад, зробив одну з найкрутіших і відомих спортивних організацій у світі. Він реально думає, що Дейна зверне увагу на гавкання якогось дуполиза з Росії?", – пишуть користувачі.

Раніше Кремлев заявляв, що чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов хоче провести свій наступний поєдинок влітку 2019 року за правилами боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хабіб Нурмагомедов нокаутував Конора МакГрегора задушливим прийомом в жовтні минулого року. Російський боєць захистив чемпіонський пояс Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі.

Одразу після закінчення поєдинку росіянин вистрибнув з октагону і напав на одного з бійців команди Конора. Водночас МакГрегора в клітці атакували дагестанські спортсмени.

2 лютого Нурмагомедов був відсторонений від боїв на дев'ять місяців за бійку після бою з МакГрегором. Крім того, росіянина оштрафували на півмільйона доларів.

Покарання Хабіба за бійку з Конором викликало істерику в команді росіянина

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