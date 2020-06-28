Суд виправдав наїзницю: кінь з'їв сіно, на яке помочився допінгіст

Спортивний арбітражний суд (CAS) виправдав відому швейцарську наїзницю Надю Петер Штайнер по допінговiй справі, повідомляє Horse and Hound.

У 2017 році після перемоги на одному з турнірів в організмі коня Штайнер виявили заборонений препарат трамадол. Спортсменка була позбавлена перемоги, заробивши 4-річну дискваліфікацію.

У суді Штайнер змогла довести, що допінг потрапив в організм її тварини випадково. Згідно з офіційною версією, кінь Наді з'їв сіно, на яке перед цим помочився один з представників її команди. Під слідством чоловік зізнався, що дійсно використовував трамадол як знеболююче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 11-кратну чемпіонку світу в гонках на каное Лоренс Венсан-Лапуант визнали невинною в допінг-скандалі після того, як в її організмі були знайдені заборонені речовини, які спортсменка пояснила сексом.