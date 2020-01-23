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23 січня • оновлено в 21:25
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Суд виніс нове рішення по заарештованому Ємельяненку

1.9т
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Краснодарський крайовий суд відмовився скоротити термін арешту російському бійцеві змішаного стилю (MMA) Олександру Емельяненку, повідомляє РІА Новини.

Ємельяненко просив скоротити тижневий термін арешту до трьох днів. Суд розглянув апеляційну скаргу спортсмена і відмовив йому.

Олександр Ємельяненко (зліва)

Олександр Ємельяненко (зліва)

Новини
"Розмахував стволом": стало відомо про дику витівку Ємельяненка перед арештом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня Ємельяненко був заарештований Анапского судом за п'яний дебош в селищі Супсех, де він готувався до поєдинку проти співвітчизника Магомеда Ісмаїлова. Суд засудив спортсмена до семи діб арешту за дрібне хуліганство.

У березні минулого року Ємельяненко був заарештований в Кисловодську і визнаний винним у непокорі поліції. Боєць, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, був затриманий за кермом Mercedes після того, як зник з місця ДТП.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
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