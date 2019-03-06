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Суд виніс нове рішення щодо Ємельяненка

2.7тЧитати матеріал російською

Ставропольський крайовий суд не задовольнив скаргу російського бійця змішаного стилю (MMA) Олександра Ємельяненка, заарештованого за непокору поліції.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

кадр з відео

37-річний боєць намагався домогтися пом'якшення покарання, запросивши призначення штрафу замість арешту. Суд залишив початкове рішення в силі, повідомляє ТАСС.

Бійцівська організація Russian Cagefighting Championship вже оголосила про те, що Ємельяненко не візьме участі в турнірі 4 травня. Також стало відомо, що контракт бійця припинений.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня спортсмен був засуджений за непокору співробітнику поліції. Ємельяненко визнав провину і вибачився за свою поведінку.

За день до цього його затримали в стані алкогольного сп'яніння після того, як він зник із місця ДТП у Кисловодську. Тоді ж у мережі з'явилося відео, де боєць грубо спілкується зі співробітником поліції.

У Ємельяненка вже є судимість. У 2015 році спортсмена визнали винним у справі про зґвалтування. В 2016-му він вийшов на свободу і відновив кар'єру.

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Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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