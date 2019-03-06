Суд виніс нове рішення щодо Ємельяненка

Ставропольський крайовий суд не задовольнив скаргу російського бійця змішаного стилю (MMA) Олександра Ємельяненка, заарештованого за непокору поліції.
Олександр Ємельяненко
кадр з відео
37-річний боєць намагався домогтися пом'якшення покарання, запросивши призначення штрафу замість арешту. Суд залишив початкове рішення в силі, повідомляє ТАСС.
Бійцівська організація Russian Cagefighting Championship вже оголосила про те, що Ємельяненко не візьме участі в турнірі 4 травня. Також стало відомо, що контракт бійця припинений.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня спортсмен був засуджений за непокору співробітнику поліції. Ємельяненко визнав провину і вибачився за свою поведінку.
За день до цього його затримали в стані алкогольного сп'яніння після того, як він зник із місця ДТП у Кисловодську. Тоді ж у мережі з'явилося відео, де боєць грубо спілкується зі співробітником поліції.
У Ємельяненка вже є судимість. У 2015 році спортсмена визнали винним у справі про зґвалтування. В 2016-му він вийшов на свободу і відновив кар'єру.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.